Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал победу в матче стартового тура премьер-лиги Азербайджана по футболу над бакинским "Сабаилом" (3:1), передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Поздравляю своих футболистов. И у вас, и у нас работы теперь будет еще больше. Что до игры, то мы заработали очень важные три очка. Несмотря на некоторые недовольства. Не знали соперника очень хорошо, о его потенциале. В любом случае, ребята много трудились до самого конца. По первому матчу видно, что чемпионат не будет простым. Посмотрел и вчерашний матч тура. Вероятнее, нынешний сезон пройдет интереснее предыдущего. Каждый из моих футболистов ощутил на себе, что нужно серьезно подходить ко всем матчам. Желаю успехов Махмуду Гурбанову и "Сабаилу", - заявил Гурбанов.

Опасались возможных травм?

Может быть. Как бы ни хотел уберечь ребят от них, не всегда получается. Потому что футболист может получить травму даже в простейшем эпизоде. Постарался распределить силы игроков, поэтому прибегли к ротации.

Защитник "Ференцвароша" Эндре Ботка после первого матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов пожаловался венгерской прессе, что им мешал и дым от готовившихся рядом с ареной кебаба...

Погода была одинаковой для всех. Если считает, что при жаркой погоде мы играем лучше, а они слабее, то ничего подобного нет. Жара и на нас сильно влияет, не только на приезжих. Что до дыма от кебабов. Мы все азербайджанцы, и у каждого народа свои традиции. Наш кебаб известен, национальное блюда. Когда европейцы приезжают к нам и слышат запах кебаба, то сразу же хотят его попробовать. Я не против такого. А так, если здесь пахло кебабом, то на некоторых матчах в Европе пахло спиртным и сосисками. Опять же, у каждой страны свои традиции. Я, наоборот, такому только радуюсь, что о нашем блюде говорят. Кто испробует этот кебаб, затем захочет вернуться в Азербайджан.

Между тем, "Ференцварош" свой матч в чемпионате отложил, а вы сыграли. Что скажете об этом?

К этому можно отнестись по-разному. Например, до первого матча соперник провел игру в чемпионате, и они тоже провели некоторую ротацию. У нас были некоторые футболисты, кто мало играл. Их спортивная форма должна быть хорошей. Доверяю им, и считаю, 5-6 дней вполне достаточно. Не хочу, чтобы они выпадали из формы. Когда на тренировке все 20 футболистов на одном уровне, то качество повышается.

Ожидаются ли новые трансферы?

Есть такая вероятность. Мы не прекращали эти работы. Смотрим, ведем переговоры.

На еврокубковых матчах "Карабах" заполняет 31-тысячную арену, но в АЗПЛМ даже вам не удается собрать небольшой стадион. По-вашему, в чем проблема?

Футбол - это такая игра, которую нужно научиться любить. На евроарене мы смогли порадовать футбольных любителей минимальными результатам. Но в чемпионат страны веры будто мало. Оттого и интерес низкий. Каким-то путем надо, чтобы наш чемпионат полюбили. Это очень важно. Мы бы хотели, чтобы стадионы заполнялись. К сожалению, ситуация такая, какая есть, и ничего не поделать. Но, как "Карабах", мы чувствуем огромную поддержку болельщиков. Возможно, в будущем будет сделано что-то, что повысит интерес болельщиков к лиге. Надеемся на это.

Как вам игра новичка Жулио Ромао? Есть шанс увидеть его в стартовом составе против "Ференцвароша"?

Впереди у нас еще несколько матчей, и он пока не набрал форму. Но сегодняшней игрой оставил очень хорошее впечатление. Я доволен. И это притом, что впервые за несколько месяцев он сыграл 60-65 минут. Мне очень понравилась его игровая дисциплина, доволен его общим футбольным пониманием. После ряда нескольких матчей увидим еще лучшего Ромао. Что до возможности выхода в "старте" в ответной игре, то сделаем ряд ротаций. Есть еще время подумать. Сейчас не скажу, кто выйдет в стартовом составе в Будапеште.