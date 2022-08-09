Игроки «Барселоны» могут вернуть заработанные деньги

Три игрока "Барселоны" будут вынуждены вернуть деньги, которые они заработали по своим контрактам, если их соглашения будут признаны судом незаконными. Об этом сообщает журналист Роджер Торелло в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, в данной ситуации речь идет о немецком голкипере каталонского клуба Марк-Андре тер Штегене, защитнике Клемане Лангле и хавбеке Френки де Йонге. Эти футболисты подписали новые контракты с "Барселоной" в октябре 2020 года. Новое руководство каталонцев считает, что данные соглашения были заключены с нарушением законодательства.

Накануне в СМИ проходила информация о том, что "Барселона" просит ряд своих игроков пойти на понижение зарплаты. Кроме того, испанский клуб не может зарегистрировать нескольких футболистов для участия в новом сезоне.