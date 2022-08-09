Игроки «Барселоны» могут вернуть заработанные деньги
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Три игрока "Барселоны" будут вынуждены вернуть деньги, которые они заработали по своим контрактам, если их соглашения будут признаны судом незаконными. Об этом сообщает журналист Роджер Торелло в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, в данной ситуации речь идет о немецком голкипере каталонского клуба Марк-Андре тер Штегене, защитнике Клемане Лангле и хавбеке Френки де Йонге. Эти футболисты подписали новые контракты с "Барселоной" в октябре 2020 года. Новое руководство каталонцев считает, что данные соглашения были заключены с нарушением законодательства.

Накануне в СМИ проходила информация о том, что "Барселона" просит ряд своих игроков пойти на понижение зарплаты. Кроме того, испанский клуб не может зарегистрировать нескольких футболистов для участия в новом сезоне.