Азербайджанская сборная по теннису одержала техническую победу на Исламиаде
Азербайджанские спортсмены по настольному теннису одержали техническую победу на Играх исламской солидарности в Конье.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, команда получила автозачет из-за неявки сборной Мавритании.
Ожидается, что 10 августа наши теннисисты встретятся со сборными Турции и Уганды.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Официальная церемония открытия Игр пройдет пройдет сегодня, соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности примут участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования будут проходить на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.
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