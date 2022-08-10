https://news.day.az/sport/1486075.html Азербайджанские теннисисты одержали победу во втором туре соревнований на Исламиаде - ФОТО
Азербайджанские теннисисты одержали победу во втором туре соревнований на Исламиаде - ФОТО
Азербайджанские спортсмены во втором туре парной игры по настольному теннису на V Играх исламской солидарности одержали победу над командой Уганды со счётом 3:0.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, азербайджанская команда сегодня встретится в последнем туре с турецкими спортсменами.
Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису и гимнастике.
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