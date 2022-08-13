Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я наконец решил уйти. В свой день рождения я говорю: "В добрый путь". Я благодарен всем, кто сделал особенным этот путь, особенно жене Пэрис", - написал Фьюри в соцсетях.

Напомним, 24 апреля чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри победил соотечественника Диллиана Уайта в главном бою вечера бокса в Лондоне на стадионе "Уэмбли". За тот поединок спортсмены заработали на двоих $41 млн.