Азербайджанские борцы греко-римского стиля прошли в следующий этап соревнований Исламиады

Азербайджанский борец греко-римского стиля Махаммед Ахмадиев прошел в следующий этап соревнований V Игр исламской солидарности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, со счетом 8:0 он обыграл таджикского спортсмена Бахтавара Хасанова.

Кроме того, еще один азербайджанский борец греко-римского стиля - Сабах Шариати, одержав победу над узбекским спортсменом Муминжаном Абдуллаевым со счетом 4:1, прошел в следующий этап соревнований.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.