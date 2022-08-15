Еще один азербайджанский дзюдоист прошел в следующий этап соревнований Исламиады - ФОТО
Азербайджанский дзюдоист Нариман Мирзаев прошел в следующий этап соревнований V Игр Исламской солидарности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он иппоном победил спортсмена из Таджикистана Мухаммадрахи Сарахонова.
Ранее в следующий этап соревнований прошли азербайджанские дзюдоисты Кенуль Алиева и Балабей Агаев.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре