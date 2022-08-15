https://news.day.az/sport/1487418.html Азербайджанская дзюдоистка стала обладательницей серебряной медали Исламиады - ФОТО
Азербайджанская дзюдоистка стала обладательницей серебряной медали Исламиады - ФОТО
Азербайджанская дзюдоистка Кенуль Алиева выиграла "серебро" на V Играх исламской солидарности.
Как сообщает в понедельник Day.Az, в ходе соревнования она уступила спортсменке из Турции Бедер Тугче.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.
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