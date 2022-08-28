https://news.day.az/sport/1490574.html Тренер "Манчестер Юнайтед" рассказал о планах на Роналду
Тренер "Манчестер Юнайтед" рассказал о планах на Роналду
Тренер футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о планах на португальского нападающего клуба Криштиану Роналду, пишет портал Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Он отметил, что клуб рассчитывает на форварда, и тренер надеется, что 37-летний Роналду не станет покидать клуб.
17 августа сообщалось, что Роналду планирует покинуть "Манчестер Юнайтед". После ухода у футболиста, по данным издания AS, есть два варианта развития карьеры: перейти в "Спортинг" из Лиссабона или дортмундскую "Боруссию".
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