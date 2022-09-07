Стали известны претенденты на пост главного тренера «Челси»

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Челси" определился с кругом кандидатов на должность нового главного тренера команды, сообщает Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди специалистов, которые претендуют на вакантный после увольнения немца Томаса Тухеля пост, Маурисио Почеттино, ранее возглавлявший "ПСЖ" и "Тоттенхэм", экс-наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан, а также главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер и Роджер Шмидт, руководящий португальской "Бенфикой".

По информации издания, руководство "Челси" больше склоняется к кандидатуре Поттера.

"Челси" 7 сентября объявил об увольнении Тухеля. 49-летний немецкий специалист возглавлял команду с начала 2021 года. При нем "Челси" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне АПЛ в шести турах "Челси" набрал десять очков и идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.

Лондонский клуб проиграл первый матч группового этапа Лиги чемпионов. "Челси" на выезде со счетом 0:1 уступил "Динамо" из Загреба. Единственный гол во встрече на 13-й минуте забил нападающий "Динамо" Мислав Оршич. В следующем туре "Челси" дома сыграет с австрийским "Зальцбургом".