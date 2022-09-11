https://news.day.az/sport/1494588.html Азербайджанский борец греко-римского стиля стал двукратным чемпионом мира
Азербайджанский борец греко-римского стиля стал двукратным чемпионом мира
Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг) стал двукратным чемпионом мира.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в финале чемпионата мира, проходившего в Белграде, столице Сербии, азербайджанский борец сразился с Нугзари Цурцумия из Грузии. Встреча завершилась победой Азизли со счетом 8:0.
Чуть позже на финальный поединок выйдет еще один азербайджанский борец. Ульви Ганизаде (72 кг) в матче за золотую медаль сыграет с сербом Ари Арсаланом.
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