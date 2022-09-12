https://news.day.az/sport/1494733.html Умер бывший боец UFC
Умер бывший боец UFC
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Элиас Теодору умер в возрасте 34 лет от рака, сообщает MMA Junkie, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания, у спортсмена был диагностирован рак печени в четвертой стадии. Боец скрывал от общественности свою болезнь.
Тедору выступал в UFC в 2014-2019 годах. Он является победителем TUF Nations. Боец провел в чемпионате 11 поединков, в которых одержал восемь побед и потерпел три поражения. В 2019 году спортсмен покинул UFC.
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