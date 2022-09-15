Месси установил рекорд Лиги чемпионов, обогнав Роналду

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси отметился забитым мячом в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Маккаби" из Хайфы (3:1), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аргентинец забил 39-й гол команде в Лиге чемпионов и установил рекорд главного клубного европейского турнира. По этому показателю Месси обошел португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который поражал ворота 38 команд в Лиге чемпионов.

Напомним, футболисты французского клуба одержали победу со счетом 3:1. На 24-й минуте полузащитник хозяев Тьяронн Чери вывел израильтян вперед. Но затем "Маккаби" пропустил три безответных гола. Их авторами стали Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

После двух стартовых встреч в Лиге чемпионов "ПСЖ" возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав шесть очков. Второе место занимает португальская "Бенфика", которая также набрала шесть очков. Третьим и четвертым идут соответственно "Ювентус" и "Маккаби" - обе команды пока не смогли набрать очков в нынешнем розыгрыше еврокубка.