Исполком УЕФА утвердит процедуру жеребьевки ЕВРО-2024

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на предстоящем заседании утвердит процедуру жеребьевки чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Мероприятие с участием руководства европейского футбола пройдет во вторник в историческом арсенальном здании в хорватском городе Хвар.

Жеребьевка группового этапа отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года пройдет в германском Франкфурте-на-Майне 9 октября. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в 10 городах - Берлине, Кельне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Дортмунде, Лейпциге, Гельзенкирхене, Штутгарте и Дюссельдорфе. В турнире примут участие 24 сборные.

Первый матч Евро-2024, в котором примет участие сборная Германии, пройдет 14 июня в Мюнхене на домашнем стадионе "Баварии". Финал турнира состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине, который в 2006 году принимал решающий матч чемпионата мира.

Полное расписание чемпионата Европы будет обнародовано после жеребьевки финального турнира, которая пройдет в Эльбской филармонии в Гамбурге 2 декабря 2023 года.