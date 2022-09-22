Макгрегор отказался от реванша с Мейвезером

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор сообщил в социальных сетях, что не станет проводить бой-реванш с боксером Флойдом Мейвезером, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

34-летний ирландец опубликовал фото с первого боя против Мейвезера, подписав его: "Не интересно".

Таким образом, Макгрегор ответил на предложение 45-летнего американца, который ранее выразил намерение провести поединок в 2023 году.

Их первый бой состоялся в 2017 году. Тогда Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде.