Федерер расплакался после окончания своего прощального матча

Швейцарский теннисист Роджер Федерер расплакался после окончания заключительного матча в карьере, прошедшего в Лондоне в рамках Кубка Лэйвера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

20-кратный победитель турниров Большого шлема не смог сдержать слез, когда вышел на центр корта поприветствовать болельщиков и попрощаться со спортом. Расплакался также и испанец Рафаэль Надаль, с которым Федерер играл в паре в последнем матче.

Федерер и Надаль уступили американцам Джеку Соку и Фрэнсису Тиафо - 6:4, 6:7 (2:7), 9:11. Соперники взяли по сету, и судьба встречи решилась в чемпионском тай-брейке, в котором сильнее оказались соперники Федерера и Надаля.