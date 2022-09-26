Лысый хищник Исмаилов поддержал Вагаба и ответил Перри на дерзость

Магомед Лысый хищник Исмаилов прокомментировал дерзкое высказывание американского бойца UFC Майка Перри о будущем бое его соотечественника Алекса Николсона и российского бойца Вагаба Вагабова. Встреча спортсменов пройдет 30 сентября в рамках "Бойцовского клуба РЕН ТВ".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, Перри на своей странице в соцсети заявил, что граждане США приезжают в Россию, чтобы "побеждать российских чемпионов". Это вызвало у Исмаилова желание лично встретиться с американцем и "дать ему один боковой".

В том, что Вагаба Вагабова ждет победа, Лысый хищник даже не сомневается. Он уверен: Вагаб "раскатает" Николсона по октагону. И, пока соотечественник будет занят, Исмаилов готов взять на себя второго "американского гангстера".

"Вагаб ушатает его. Ушатает его, раскатает его. У двух гангстеров будут серьезные проблемы, по всей видимости. Пока Вагаб будет разбираться с Николсоном, я разберусь с Перри. Мы усмирители гангстеров", - заявил Исмаилов.

Лысый хищник уверил, что обязательно прилетит посмотреть на бой Вагабова с Николсоном.

"Что я буду ему кричать там? "Делай своё!" Так что накажем американских гангстеров. Пожелаю обойтись без травм, показать красивый бой, выиграть Вагабу, проиграть Николсону", - подытожил Исмаилов.

Суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ" пройдут с "озвучкой" легендарного боксера, депутата Госдумы РФ Николая Валуева и спортивного комментатора Александра Садокова. Ринг-анонсером выступит Александр Загорский - главный голос боевых состязаний нашей страны.

Зрителей ожидают мощные бои Вагаба Вагабова против Алекса Николсона, Петра Романкевича против Ислама Каримова, Артема Тарасова против Святослава Коваленко, Данияла Эльбаева против Хадиса Ибрагимова.

36-летний Вагаб Вагабов - профессиональный боксер и боец смешанных единоборств, который выступает на профессиональном ринге с 2006 года. Он трижды становился чемпионом мира по ММА.

32-летний американец Алекс Спартанец Николсон официально выступает в супертяжелом весе Лиги профессиональных бойцов. Он засветился в UFC и Legacy Fighting Alliance, однако в 2019 году дважды уступил Франсимару Баррозу.