"Бавария" разгромила "Викторию" в Лиге чемпионов УЕФА

Футболисты мюнхенской "Баварии" со счетом 5:0 нанесли поражение чешской "Виктории" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Два гола - на 7-й и 51-й минутах - провел Лерой Зане, по разу отличились Серж Гнабри (13), Садио Мане (21) и Эрик Шупо-Мотинг (59).

Команды представляют группу С, другие участники которой "Барселона" (Искания) и "Интер" (Италия) свой матч проведет позднее во вторник. В настоящий момент лидирует "Бавария" (9 очков), далее идут "Барселона", "Интер" (по 3) и "Виктория" (0).