ФК "Карабах" обеспечил себе путевку в плей-офф Лиги конференций УЕФА

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" обеспечил себе выход в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает в четверг Day.Az, это стало возможным благодаря нулевой ничьей с греческой командой "Олимпиакос" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Чемпион Азербайджана, увеличивший количество очков до 7, обеспечил себе третье место в группе G.

Таким образом, футбольный клуб "Карабах" во второй раз в своей истории завоевал право на участие в плей-офф Лиги конференций.