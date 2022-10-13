https://news.day.az/sport/1503229.html ФК "Карабах" обеспечил себе путевку в плей-офф Лиги конференций УЕФА
ФК "Карабах" обеспечил себе путевку в плей-офф Лиги конференций УЕФА
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" обеспечил себе выход в плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает в четверг Day.Az, это стало возможным благодаря нулевой ничьей с греческой командой "Олимпиакос" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Чемпион Азербайджана, увеличивший количество очков до 7, обеспечил себе третье место в группе G.
Таким образом, футбольный клуб "Карабах" во второй раз в своей истории завоевал право на участие в плей-офф Лиги конференций.
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