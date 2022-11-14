"Манчестер Юнайтед" накажет Роналду огромным штрафом

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" накажет португальского нападающего Криштиану Роналду за интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором он откровенно рассказал о своем отношении к ситуации в команде, передает Day.Az со ссылкой на Metro.

По информации издания, "МЮ" заставит Роналду заплатить штраф в размере £1 млн.

В интервью Моргану португалец заявил о предательстве со стороны "Манчестер Юнайтед", а также о неуважении главного тренера команды Эрика тен Хага. Роналду сообщил, что любит "МЮ", но готов покинуть клуб.

"Как сказал Пикассо, вы должны разрушить, чтобы восстановить. И если они начнут с меня, для меня это не проблема. Я люблю "Манчестер Юнайтед", я люблю болельщиков, они всегда на моей стороне", - сказал Роналду.