Азербайджанские гимнастки замечательно выполняют свою программу, мне интересно было наблюдать за их выступлением.

Об этом сказала в четверг Trend тренер австралийской команды в групповых упражнениях Кайли Андерсон, находящаяся в Баку, передает Day.Az.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы групповой команды Австралии по художественной гимнастике.

"Это мой первый визит в Азербайджан. Учебно-тренировочные сборы стартовали несколько дней назад и проходят продуктивно. Завтра мы отправимся в Грузию, а потом в Сингапур, где у нас также пройдут сборы. Сборы в Арене гимнастики в Баку - прекрасная возможность подготовить наших спортсменок, ведь здесь есть все необходимое для успешных и плодотворных тренировок. Азербайджанские тренеры знакомят нас со своей методикой, программой", - отметила Андерсон.

Тренер из Австралии также рассказала, что видела в записи выступление групповой команды Азербайджана по художественной гимнастике.

"Выступление азербайджанских гимнасток очень понравилось. Находясь на сборах в Баку, мы также видели тренировки второго состава команды Азербайджана в групповых упражнения, они замечательно выполняют элементы. Вообще история развития и достижений гимнастики в Азербайджане меня привлекают, поэтому мы и выбрали вашу страну и этот прекрасный гимнастический зал для проведения сборов", - сказала она.

Кайли Андерсон также добавила, что австралийские гимнастки, входящие в состав групповой команды, до июля текущего года выступали индивидуально.