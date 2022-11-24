Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч с Ганой на ЧМ-2022

Сборные Португалии и Ганы назвали стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира - 2022 в Катаре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru встреча пройдет на арене "Стэдиум 974" в Дохе. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Португалия: Диогу Кошта, Диаш, Канселу, Геррейру, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Перейра, Невеш, Жоау Фелиш, Отавиу, Роналду.

Гана: Ати‑Зиджи, Салису, Андре Айю, Пати, Баба Абдул, Вильямс, Амарти, Кудус, Джику, Абдул Самед, Сейду.

Также в Группе Н выступают команды Уругвая и Южной Кореи. Их очный поединок завершился нулевой ничьей.