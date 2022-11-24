https://news.day.az/sport/1514073.html Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч с Ганой на ЧМ-2022
Роналду выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч с Ганой на ЧМ-2022
Сборные Португалии и Ганы назвали стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира - 2022 в Катаре.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru встреча пройдет на арене "Стэдиум 974" в Дохе. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Португалия: Диогу Кошта, Диаш, Канселу, Геррейру, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Перейра, Невеш, Жоау Фелиш, Отавиу, Роналду.
Гана: Ати‑Зиджи, Салису, Андре Айю, Пати, Баба Абдул, Вильямс, Амарти, Кудус, Джику, Абдул Самед, Сейду.
Также в Группе Н выступают команды Уругвая и Южной Кореи. Их очный поединок завершился нулевой ничьей.
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