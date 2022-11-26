Болельщик сборной Уэльса скончался во время матча с Ираном на ЧМ в Катаре

Болельщик сборной Уэльса умер во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре между валлийцами и командой Ирана, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Daily Mail.

62-летний Кевин Дэвис отправился на ЧМ-2022 вместе со своим сыном. По информации издания, ему стало плохо во время игры, в которой Уэльс проиграл иранцам со счетом 0:2. Болельщика доставили в больницу в Дохе, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Соболезнования семье Дэвиса выразила Футбольная ассоциация Уэльса. Британское посольство, власти Катара и ассоциация совместно занимаются организацией транспортировки тела болельщика на родину.