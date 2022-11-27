ЧМ-2022: Первый гол матча Хорватия-Канада - ОБНОВЛЕНО
20:05
На второй минуте матча Борян выбивает мяч от ворот на половину поля соперника, Ларин выигрывает борьбу за него и делает передачу направо, на Бушанана, который прорывается к штрафной и навешивает - Дэвис здорово выпрыгивает, головой вколачивая мяч в сетку! 0:1 в пользу Канады.
20:02
Начался матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором играют сборные Хорватии и Канады.
Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, встреча пррходит на стадионе "Халифа Интернейшнл" в Дохе. Стартовый свисток судьи Андреса Матонте прозвучал в 20:00.
Стартовые составы команд:
Хорватия: Ливакович - Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса - Модрич, Брозович, Ковачич - Перишич, Крамарич, Ливайя.
Канады: Борян - Джонстон, Витория, Миллер - Хатчинсон, Эустакиу, Ларьи, Дэвис - Бушанан, Ларин, Дэвид.
Хорватия на данный момент занимает третью строчку группы F, имея в активе одно очко. Канада (0) замыкает квартет. Лидером является Марокко (4), второе место у сборной Бельгии (3).
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре