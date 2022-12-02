ЧМ-2022: Швейцария вновь выходит вперед в матче против Сербии - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
Швейцария вновь выходит вперед. Зрячую передачу, которая стала голевой, сделал Рубен Варгас, Ремо Фройлер (Швейцария) с близкой дистанции расстрелял голкипера, отправив мяч в сетку. Счет 2:3.
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00:11
Швейцария забивает ответный мяч. Сильван Видмер отдает мяч как на блюдечке, и Бреел Эмболо (Швейцария) забивает ударом в упор. Счет 2:2.
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23:40
Сербия выходит вперед. Душан Влахович (Сербия) пробил из пределов штрафной и переиграл голкипера ударом в нижний правый угол ворот. Он делает счет 2:1.
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23:31
Сербия сравнивает счет. Александар Митрович открылся под нацеленную передачу от Душан Тадич. Его удар головой с близкого расстояния прошел мимо Грегор Кобель, мяч залетел в правую часть ворот. 1:1.
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23:27
Швейцария открывает счет. Джибриль Соу делает голевую передачу, Джердан Шакири (Швейцария), нанес удар, получился рикошет от кого-то в штрафной и мяч в сетке, Ваня Милинкович-Савич был бессилен. 0:1.
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23:03
Начался матч группы G чемпионата мира между сборными Сербии и Швейцарии, передает Day.Az.
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