Фьюри защитил титул чемпиона WBC в поединке против Чисоры

Британский боец Тайсон Фьюри выиграл в поединке против Дерека Чисору. Таким образом, Фьюри защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Боксеры встретились в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur. Фьюри победил техническим нокаутом в десятом раунде.

Отметим, что это не первая встреча боксеров. В двух предыдущих поединках победа также досталась Фьюри. В 2011 году он выиграл единогласным решением судей, а в 2014-м Чисора не смог продолжить бой.

В свои 34 года Тайсон Фьюри остается все еще непобежденным боксером: в его активе 33 победы и одна ничья. У 38-летнего Чисоры 33 победы и 13 поражений.