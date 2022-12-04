https://news.day.az/sport/1516705.html ЧМ-2022: Англия забивает второй мяч в ворота Сенегала - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
ЧМ-2022: Англия забивает второй мяч в ворота Сенегала - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
Англия забивает второй мяч. Фил Фоден показывает отличное видение поля и отдает пас, мяч принимает Харри Кейн и наносит точный удар по воротам. Счет 2:0.
-------
23:39
Англия открывает счет. Джуд Беллингхем прекрасно прочитал ситуацию, уверенно покатив мяч в штрафную площадь на Джордан Хендерсон, его первый удар пришелся точно по центру. 1:0.
-------
23:01
В рамках 1/8 финала Чемпионата мира по футболу - 2022 начался матч между сборными Англии и Сенегала, передает Day.Az.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре