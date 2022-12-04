ЧМ-2022: Англия забивает второй мяч в ворота Сенегала
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Англия забивает второй мяч. Фил Фоден показывает отличное видение поля и отдает пас, мяч принимает Харри Кейн и наносит точный удар по воротам. Счет 2:0.

ГОЛ! Фил Фоден показывает отличное видение поля и отдает пас, мяч принимает Харри Кейн (Англия) и наносит точный удар по воротам. Счет 2:0.

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23:39

Англия открывает счет. Джуд Беллингхем прекрасно прочитал ситуацию, уверенно покатив мяч в штрафную площадь на Джордан Хендерсон, его первый удар пришелся точно по центру. 1:0.

Гол! Джуд Беллингхем прекрасно прочитал ситуацию, уверенно покатив мяч в штрафную площадь на Джордан Хендерсон (Англия), его первый удар пришелся точно по центру. 1:0.

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23:01

В рамках 1/8 финала Чемпионата мира по футболу - 2022 начался матч между сборными Англии и Сенегала, передает  Day.Az