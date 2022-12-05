Стало известно будущее травмированного Неймара

Тренер сборной Бразилии по футболу Тите рассказал о будущем нападающего Неймара на чемпионате мира-2022 в Катаре. Как передает Day.Az, об этом стало известно Associated Press.

Специалист заявил о готовности вернуть восстанавливающегося после травмы Неймара в основу сборной на матч 1/8 финала против команды Южной Кореи, который пройдет 5 декабря. "Он будет тренироваться сегодня [4 декабря], и если он будет хорошо тренироваться, то будет играть", - подчеркнул Тите.