https://news.day.az/sport/1516715.html Стало известно будущее травмированного Неймара
Стало известно будущее травмированного Неймара
Тренер сборной Бразилии по футболу Тите рассказал о будущем нападающего Неймара на чемпионате мира-2022 в Катаре. Как передает Day.Az, об этом стало известно Associated Press.
Специалист заявил о готовности вернуть восстанавливающегося после травмы Неймара в основу сборной на матч 1/8 финала против команды Южной Кореи, который пройдет 5 декабря. "Он будет тренироваться сегодня [4 декабря], и если он будет хорошо тренироваться, то будет играть", - подчеркнул Тите.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре