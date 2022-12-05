Состояние легенды футбола стремительно ухудшается

Пеле с прошлого вторника был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна, где он находился для "повторной оценки химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре 2021 года".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.