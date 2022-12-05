https://news.day.az/sport/1516802.html Состояние легенды футбола стремительно ухудшается - ВИДЕО
Состояние легенды футбола стремительно ухудшается - ВИДЕО
Пеле с прошлого вторника был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна, где он находился для "повторной оценки химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре 2021 года".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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