Стал известен новый клуб Роналду

Португальский форвард Криштиану Роналду с 1 января станет игроком клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, СМИ ранее сообщали, что 37-летний футболист получил от "Аль-Насра" предложение о контракте на 2,5 года, по которому будет зарабатывать более 200 миллионов евро в год с учетом рекламных контрактов.

В ноябре "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду по обоюдному согласию сторон. Нападающий ранее дал интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил, что "МЮ" его предал. Португалец раскритиковал руководство и тренерский штаб клуба, отметив, что не уважает наставника команды Эрика тен Хага.

На данный момент Роналду в составе сборной Португалии готовится к матчу со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата мира - 2022 в Катаре. Встреча состоится 6 декабря. Начало в 23.00 (по бакинскому времени).