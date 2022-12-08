Футболиста сборной Португалии готовы продать за €140 млн

Мадридский футбольный клуб "Атлетико" готов продать своего нападающего Жоау Феликса в зимнее трансферное окно за €140 млн. Об этом сообщает Relevo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, игроком интересуются "Пари Сен-Жермен", "Бавария" и "Челси".

В текущем сезоне чемпионата Испании Феликс принял участие в 12 матчах, в которых ему удалось отметиться тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. На чемпионате мира в Катаре португалец забил один гол и сделал два голевых паса в трех проведенных встречах. По информации авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Феликса оценивается в €50 млн.