https://news.day.az/sport/1517871.html Роналду сделал заявление после появления информации о его желании уехать с ЧМ
Роналду сделал заявление после появления информации о его желании уехать с ЧМ
Нападающий Криштиану Роналду сделал заявление в Twitter после появления информации о его желании уехать с чемпионата мира-2022, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru
"У нас слишком сплоченная команда, чтобы нас могли разбить внешние силы. Мы слишком храбрая нация, чтобы позволить себе сдаться какому-либо противнику. Мы - команда в прямом смысле этого слова", - подчеркнул он и добавил, что сборная Португалии будет бороться за мечту до конца.
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