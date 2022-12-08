Роналду сделал заявление после появления информации о его желании уехать с ЧМ

Нападающий Криштиану Роналду сделал заявление в Twitter после появления информации о его желании уехать с чемпионата мира-2022, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

"У нас слишком сплоченная команда, чтобы нас могли разбить внешние силы. Мы слишком храбрая нация, чтобы позволить себе сдаться какому-либо противнику. Мы - команда в прямом смысле этого слова", - подчеркнул он и добавил, что сборная Португалии будет бороться за мечту до конца.