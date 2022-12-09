Азербайджанский дрифтер стал одним из лучших в мире
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Азербайджанский дрифтер Адиль Ахундов занял 11-е место на заключительном этапе чемпионата "Red Bull Car Park Drift World Final", прошедшего вчера в Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az, на трассе Джидда Корниш, на которой соревновались 21 лучший дрифтёр из 18 стран мира за звание "Короля дрифта", А.Ахундов быстро преодолел препятствия.

Предварительные этапы конкурса прошли на Ямайке, Маврикии, Шри-Ланке, Пакистане, Кении, ЮАР, Польше, Эстонии, Грузии, Азербайджане, Катаре, Омане, ОАЭ, Бахрейне, Иордании и  Ливане.

Эксперты считают результат А.Ахундова очень хорошим.

Самир Нуриев