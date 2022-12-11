Экс-защитник сборной Украины может перейти в азербайджанский клуб

Экс-защитник сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий на днях расстался с турецким "Адана Демирспором".

Как передает Day.Az, украинский портал Sport.ua, рассуждая о возможных вариантах продолжения карьеры Ракицким, коснулся и Азербайджана.

"Ракицкому непросто будет найти новый клуб. Факторов здесь много - возраст, репутация, игровая форма. За условные 15 тысяч играть в Польшу, как Коноплянка, Ракицкий не поедет. На Ближнем Востоке хорошо платят, но там нужно иметь хорошее лобби агентов или статус звезды.

Остается надеяться на агентов, которые могут устроить где-то. Реальным выглядит поиск нового клуба в Турции, клубы из Кипра, Греции, гранды Казахстана, Азербайджана. Считаю, что та же Венгрия во главе с "Ференцварошем" может быть вариантом. Или возвращение в УПЛ", - пишет портал.

