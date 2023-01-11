Клуб Суперлиги Турции следит за футболистами, выступающими в Азербайджане

Спортивный директор турецкого "Аланьяспора" Серкан Далдал рассказал azerisport.com о намерении привлечь в ряды своей команды футболиста, выступающего в премьер-лиге Азербайджана, передает Day.Az.

"В АЗПЛ есть много очень талантливых, качественных, сильных футболистов. Посмотрите только, как хорошо выступает в еврокубках "Карабах". Его успехи перед нашими глазами. "Аланьяспор" следит за некоторыми игроками азербайджанской премьер-лиги. Но было бы неправильно с нашей стороны называть их имена. Мы также видим, что из чемпионата Азербайджана футболисты переходят в клубы других стран. Это показывает, что хорошие игроки там есть", - заявил Далдал.

Отметим, что "Аланьяспор" выступает в Суперлиге Турции, завершив 2022-й на 8-м месте.

