Заявка бельгийского "Гента" на матчи с "Карабахом"
Обнародована заявка бельгийского "Гента" на предстоящие стыковые матчи Лиги конференций по футболу против азербайджанского "Карабаха".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, рулевой "буйволов" Хейн Ванхазебрук включил в состав:
Вратари: Поль Нарди, Дави Руф, Рене ванден Борре;
Защитники: Джозеф Окуму, Камиль Пионтовски, Майкл Нгадо-Нгаджуи, Алессио Кастро-Монтес, Брам Лага, Джордан Торунарига, Нуриу Фортуна, Руне ван ден Берг, Брюно Годо, Седерик ван Дале;
Полузащитники: Хон Хен Сок, Вадис Оджиджа-Офоэ, Ноа де Риддер, Жюльен де Сар, Жндрю Юльсагер, Матисс Самуаз, Сулайман Маррех, Свен Кумс, Робби ван Хаутер;
Нападающие: Дарко Лемаич, Йенс-Петтер Хеуге, Уго Кейперс, Малик Фофана, Гифт Орбан, Лоран Депуатр, Тарик Тиссудали.
Первый матч "Карабаха" с "Гентом" пройдет в Баку 16 февраля, а ответный - 23 февраля в Бельгии.
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