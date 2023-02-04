Заявка бельгийского "Гента" на матчи с "Карабахом"

Обнародована заявка бельгийского "Гента" на предстоящие стыковые матчи Лиги конференций по футболу против азербайджанского "Карабаха".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, рулевой "буйволов" Хейн Ванхазебрук включил в состав:

Вратари: Поль Нарди, Дави Руф, Рене ванден Борре;

Защитники: Джозеф Окуму, Камиль Пионтовски, Майкл Нгадо-Нгаджуи, Алессио Кастро-Монтес, Брам Лага, Джордан Торунарига, Нуриу Фортуна, Руне ван ден Берг, Брюно Годо, Седерик ван Дале;

Полузащитники: Хон Хен Сок, Вадис Оджиджа-Офоэ, Ноа де Риддер, Жюльен де Сар, Жндрю Юльсагер, Матисс Самуаз, Сулайман Маррех, Свен Кумс, Робби ван Хаутер;

Нападающие: Дарко Лемаич, Йенс-Петтер Хеуге, Уго Кейперс, Малик Фофана, Гифт Орбан, Лоран Депуатр, Тарик Тиссудали.

Первый матч "Карабаха" с "Гентом" пройдет в Баку 16 февраля, а ответный - 23 февраля в Бельгии.

