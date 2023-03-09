Форвард «Баварии» сравнил игру против Месси и Роналду в Лиге чемпионов

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер высказался о соперничестве с форвардом "Пари Сен-Жермен" Лионелем Месси в Лиге чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вчера, 8 марта, немецкий клуб обыграл "ПСЖ" (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал ЛЧ.

"Игры против Месси всегда складываются очень хорошо для нас на всех уровнях с точки зрения результатов. На клубном уровне нашей проблемой был Криштиану Роналду времен "Реала".

С огромным уважением отношусь к Месси за то, как он играл на чемпионате мира. Он тащил на себе команду.

Играть в таком клубе, как "ПСЖ", нелегко. Вам сложно добиться действительно хорошего командного баланса, но индивидуальности помогают выигрывать множество матчей", - приводит слова Мюллера журналист Георг Хольцнер в соцсетях.