Ждал целый год, чтобы вернуться в Баку

Очень люблю Баку, в прошлом году приехал сюда впервые, и ждал целый год, чтобы вновь вернуться.

Об этом сказал в пятницу Trend участник Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, представляющий Албанию Матвей Петров, передает Day.Az.

"Сегодня выступил довольно хорошо, прошел в финал упражнения на гимнастическом коне. Надеюсь, в финале выступлю еще лучше. Сейчас у соперников очень высокий уровень подготовки, много хороших гимнастов, каждый может получить хорошую оценку", - отметил Петров.

Гимнаст рассказал, что следующим его соревнованием после Кубка мира в Баку будет чемпионат Европы, а затем последний этап Кубка мира в Каире.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В первые два дня четырехдневных соревнований Кубка мира в Баку проходят квалификационные этапы, а в оставшиеся дни - финалы, по итогам которых определятся победители и призеры в упражнениях на отдельных снарядах. Также гимнастам, набравшим наивысший балл, будет вручен традиционный Кубок AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов и Иван Тихонов (мужская спортивная гимнастика), Самира Гахраманова и Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).