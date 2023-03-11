Кубок мира FIG в Баку: представитель Филиппин завоевал "золото" в упражнении на параллельных брусьях

Карлос Эдриэль Юло, представляющий Филиппины, с результатом 15.400 балла завоевал золотую медаль Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку в упражнениях на параллельных брусьях, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

"Серебро" - у украинца Ильи Ковтуна (15.366 балла), бронзовую медаль завоевал француз Камерон-Ли Бернард (14.600 балла).

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

Сегодня в финальных соревнованиях Азербайджан представляет Никита Симонов (упражнение на кольцах), а завтра, 12 марта, выступят спортсмены Иван Тихонов (упражнение на перекладине) и Назанин Теймурова (вольные упражнения).