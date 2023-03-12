Рад, что в Азербайджане проводятся масштабные соревнования по спортивной гимнастике

Рад, что такие масштабные соревнования, как Кубок мира по спортивной гимнастике, проводятся в Азербайджане, горд за нашу страну. Об этом сказал Trend зритель соревнований Андрей Бузанов, пришедший в Национальную арену гимнастики вместе с пятилетним сыном, передает Day.Az.

"Пришел с младшим сыном, он тоже занимается гимнастикой. Для него наблюдать за выступлением известных спортсменов - большой стимул на будущее. Мы впервые посещаем гимнастическую арену, но, надеемся, что еще не раз придем сюда. Желаем всем участникам соревнований удачи, особенно нашим спортсменам", - отметил зритель.

По его словам, гимнастика имеет большое значение для гармоничного физического развития детей.

"Я раньше занимался легкой атлетикой, а сына отдал на гимнастику. По моему мнению, гимнастика - лучший вид спорта для здоровья, физического развития ребенка", - добавил он.

Отметим, что Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит 9-12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях участвуют 173 гимнаста из 48 стран мира, что является рекордом по количеству стран-участниц за всю историю проведения Кубков мира по гимнастическим дисциплинам в нашей стране.

В ходе финальных соревнований, состоявшихся 11 марта, азербайджанский гимнаст Никита Симонов завоевал золотую медаль в упражнениях на кольцах.