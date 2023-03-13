Неймар успокоил болельщиков "ПСЖ"

Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар планирует завершить свою профессиональную игровую карьеру в составе парижского клуба. Как передает Day.Az, об этом в своём Twitter сообщает авторитетный инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, связанный с "ПСЖ" контрактом до 2027 года 31-летний бразильский форвард не хочет выступать ни за один другой клуб. Учитывая нежелание Неймара уходить из французской команды и сумму его трансфера в 2017 году, потребуются серьёзные финансовые вложения для трансфера бразильца в другую команду.

В текущем сезоне Неймар больше не сыграет из-за тяжёлой травмы правого колена. Бразилец успешно перенёс операцию в Дохе.