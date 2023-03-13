Карабах обеспечил себе медали АЗПЛ и участие в новом евросезоне

Агдамский "Карабах", обыграв в 26-м туре премьер-лиги Азербайджана по футболу бакинский "Сабаил" (3:0), гарантировал себе минимум 3-е место в сезоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "скакуны" набрали 68 очков, и теперь точно не опустятся в турнирной таблице ниже третьей строчки. Также, они обеспечили себе участие в еврокубке в новом сезоне.

Таким образом, "Карабах" в 17-й раз завершит чемпионат Азербайджана с медалями. На данный момент, в активе агдамцев 9 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовых медали. Отметим, что по показателю количества завоеванных медалей "Карабах" отстает только от "Нефтчи" (20).

