https://news.day.az/sport/1548088.html Азербайджанские гимнасты завоевали три "золота" и одно "серебро" на Международном турнире по прыжкам на батуте в Риге
Азербайджанские гимнасты завоевали три "золота" и одно "серебро" на Международном турнире по прыжкам на батуте в Риге
Азербайджанские гимнасты успешно выступили на международном турнире по прыжкам на батуте в городе Рига (Латвия), сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.
На соревнованиях Сельджан Махсудова (взрослая возрастная категория), Самира Гусейнова (11-12 лет), Гусейн Аббасов (15-16 лет) завоевали золотые медали, Мехти Алиев (15-16 лет) удостоен серебряной медали.
Гимнасты выступили в индивидуальной программе прыжков на батуте.
Отметим, что 12-19 марта в Риге наши спортсмены приняли участие в учебно-тренировочных сборах, организованных Европейской гимнастикой.
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