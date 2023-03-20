Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место на чемпионате Европы U-23 в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Day.Az, азербайджанские борцы завоевали три золотые, по одной серебряную и бронзовую медали, став сильнейшей командой континента с 140 очками. Второе место заняла Турция - 129 очков, первую тройку замкнула команда Грузии (125).

Отметим, что золотые медали на первенстве завоевали Магомед-Башир Ханиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг) и Ислам Ильясов (97 кг). Рашид Бабазаде в весовой категории 65 кг взял серебро, а Сабухи Амирасланов (79 кг) - бронзу.