https://news.day.az/sport/1548239.html Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место на чемпионате Европы
Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место на чемпионате Европы
Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла первое место на чемпионате Европы U-23 в столице Румынии Бухаресте.
Как сообщает Day.Az, азербайджанские борцы завоевали три золотые, по одной серебряную и бронзовую медали, став сильнейшей командой континента с 140 очками. Второе место заняла Турция - 129 очков, первую тройку замкнула команда Грузии (125).
Отметим, что золотые медали на первенстве завоевали Магомед-Башир Ханиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг) и Ислам Ильясов (97 кг). Рашид Бабазаде в весовой категории 65 кг взял серебро, а Сабухи Амирасланов (79 кг) - бронзу.
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