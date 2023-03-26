https://news.day.az/sport/1549487.html Бывший форвард «Реала» Кассано раскритиковал «Рому»
Бывший форвард «Реала» Кассано раскритиковал «Рому»
Бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о выступлении римской "Ромы" в Серии А, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Стычки, жестикуляции, словесные выпады. О чем мы говорим? В каждом матче мне приходится наблюдать, как на поле выбегает вся скамейка запасных. Это позор итальянского футбола.
Клуб мог финишировать вторым в Серии А, но Моуринью ничего не показал с тех пор, как пришел, он шел от плохого к худшему", - приводит слова бывшего футболиста Roma Press.
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