Бывший форвард «Реала» Кассано раскритиковал «Рому»

Бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о выступлении римской "Ромы" в Серии А, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Стычки, жестикуляции, словесные выпады. О чем мы говорим? В каждом матче мне приходится наблюдать, как на поле выбегает вся скамейка запасных. Это позор итальянского футбола.

Клуб мог финишировать вторым в Серии А, но Моуринью ничего не показал с тех пор, как пришел, он шел от плохого к худшему", - приводит слова бывшего футболиста Roma Press.