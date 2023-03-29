Названы кандидаты на пост тренера "Тоттенхэма"

Маурисио Почеттино может вернуться в "Тоттенхэм", передает Day.Az со ссылкой на Спорт.ру.

Лондонский клуб ведет поиск кандидатов на пост главного тренера после увольнения Антонио Конте. Как сообщает Sky Sport, именно аргентинский специалист является главным фаворитом на эту должность. В список претендентов также входят Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике и Зинедин Зидан.

Почеттино уже возглавлял "Тоттенхэм" с 2014 по 2019 год.

До конца сезона командой будет руководить Кристиан Стеллини. Клуб примет решение о назначении нового главного тренера летом.

Что касается Конте, то его приоритетным вариантом является возвращение в Серию А. Ожидается, что тренер вернется к работе в следующем сезоне.