«Челси» планирует переподписать контракт с чемпионом мира 2018 года Канте

Лондонский "Челси" близок к подписанию нового контракта с полузащитником Н'голо Канте. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, стороны довольны тем, как складываются переговоры. Ожидается, что все нюансы будут уложены в ближайшее время.

Руководство "синих" ценит вклад Канте в прошлые успехи клуба и готово продолжить сотрудничество на новых условиях. Ожидается, что новый контракт будет подписан по схеме "2+1", где опция продления трудового соглашения после истечения двух лет будет, возможно, активирована по желанию клуба.

Напомним, что действующий контракт Канте с "Челси" истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Канте провел два матча, в которых не отметился результативными действиями.