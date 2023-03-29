Кварацхелия переподписал контракт с "Наполи"

Футболист итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия переподписал контракт с клубом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание Foot Mercato сообщает, что новое соглашение рассчитано до лета 2028 года, а его зарплата составит €2,5 млн. С учетом премий грузинский футболист сможет зарабатывать до €4 млн за сезон.

Отступные в новом соглашении не предусмотрены. "Наполи" будет сам устанавливать цену за Кварацхелию, если захочет его продать.

Экс-игрок казанского "Рубина" Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле 2022 года из "Динамо" (Батуми). В марте футболист направился из российской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже "Рубин" сообщил о приостановке контракта с нападающим.

Сейчас на счету Хвичи уже 12 голов и десять результативных передач в 23 матчах чемпионата Италии. Он является лидером Серии А по числу ассистов.