Искусственный интеллект создал "сборную мира всех времен" по футболу

Долгое время разные организации, издания и порталы заняты составлением рейтингов и символических сборных. Теперь эту роль на себе испробовал искусственный интеллект. ChatGPT предложил свою версию символической сборной мира всех времен, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

В качестве вратаря он выбрал итальянца Джанлуиджи Буффона, который пока еще не завершил карьеру. Линию обороны составили итальянцы Паоло Мальдини, Франко Барези, немец Франц Беккенбауэр и бразилец Кафу.

В полузащите - француз Зинедин Зидан, аргентинец Диего Марадона и Йохан Кройф из Нидерландов. Линию атаки составили бразилец Пеле и два лучших футболиста настоящего - Лионель Месси из Аргентины и португалец Криштиану Роналду.