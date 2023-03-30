Искусственный интеллект создал "сборную мира всех времен" по футболу
Долгое время разные организации, издания и порталы заняты составлением рейтингов и символических сборных. Теперь эту роль на себе испробовал искусственный интеллект. ChatGPT предложил свою версию символической сборной мира всех времен, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.
В качестве вратаря он выбрал итальянца Джанлуиджи Буффона, который пока еще не завершил карьеру. Линию обороны составили итальянцы Паоло Мальдини, Франко Барези, немец Франц Беккенбауэр и бразилец Кафу.
В полузащите - француз Зинедин Зидан, аргентинец Диего Марадона и Йохан Кройф из Нидерландов. Линию атаки составили бразилец Пеле и два лучших футболиста настоящего - Лионель Месси из Аргентины и португалец Криштиану Роналду.
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