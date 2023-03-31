Тренер «ПСЖ» Галтье о новом контракте Месси

Тренер французского "ПСЖ" Кристоф Галтье ответил на вопрос о новом контракте клуба с Лионелем Месси, передает Footmercato, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я сосредоточен на 10 матчах, которые нам осталось провести, чтобы завоевать титул чемпионов Франции. А что решит Лео, остаётся конфиденциальной информацией", - сказал Галтье.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в "Пари Сен-Жермен". После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 13 забитых мячей и 13 результативных передач в 23 матчах чемпионата Франции. Еще 4+4 у аргентинца в шести матчах Лиги чемпионов.